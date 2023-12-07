Мадзаррі: Осімхен не буде на 100% готовий в матчі з Ювентусом

Нападник Наполі Віктор Осімхен не буде повністю готовий до матчу проти Ювентуса.

Про це розповів головний тренер команди Вальтер Мадзаррі.

"Маріу Руй не гратиме з Ювентусом. Лікарі кажуть, що є сподівання на його повернення в матчі з Брагою 12 грудня.

Для Осімхена небагато ігрового часу - нормально після повернення. Він не буде готовим на 100%, але він вже даватиме більше, ніж у попередніх матчах", - сказав Мадзаррі.