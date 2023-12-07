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Мадзаррі: Осімхен не буде на 100% готовий в матчі з Ювентусом

Вальтер Мадзаррі розповів про кадрову ситуацію перед матчем з Ювентусом
Вчора 23:44 178 0
Мадзаррі: Осімхен не буде на 100% готовий в матчі з Ювентусом
Фото - Getty Images
#Наполі, #Осімхен

Джерело - tribuna.com.

Нападник Наполі Віктор Осімхен не буде повністю готовий до матчу проти Ювентуса.

Про це розповів головний тренер команди Вальтер Мадзаррі.

"Маріу Руй не гратиме з Ювентусом. Лікарі кажуть, що є сподівання на його повернення в матчі з Брагою 12 грудня.

Для Осімхена небагато ігрового часу - нормально після повернення. Він не буде готовим на 100%, але він вже даватиме більше, ніж у попередніх матчах", - сказав Мадзаррі.

Осімхен цього сезону пропустив 8 матчів за 1,5 місяця через м’язову травму стегна. В його активі 6 голів та 2 асисти в 13 зустрічах.

Матч з Ювентусом відбудеться 8 грудня.

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