Мадзаррі: Осімхен не буде на 100% готовий в матчі з Ювентусом

Джерело - tribuna.com.
Нападник Наполі Віктор Осімхен не буде повністю готовий до матчу проти Ювентуса.
Про це розповів головний тренер команди Вальтер Мадзаррі.
"Маріу Руй не гратиме з Ювентусом. Лікарі кажуть, що є сподівання на його повернення в матчі з Брагою 12 грудня.
Для Осімхена небагато ігрового часу - нормально після повернення. Він не буде готовим на 100%, але він вже даватиме більше, ніж у попередніх матчах", - сказав Мадзаррі.
Осімхен цього сезону пропустив 8 матчів за 1,5 місяця через м’язову травму стегна. В його активі 6 голів та 2 асисти в 13 зустрічах.
Матч з Ювентусом відбудеться 8 грудня.