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Шовковський: Динамо нарешті забило після стандарту

Шовковський прокоментував перемогу над Металістом 1925
Сьогодні 19:38 293 0
Шовковський: Динамо нарешті забило після стандарту
#Динамо Київ, #Олександр Шовковський

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо змогло забити зі стандартного положення у перенесеному матчі 3-го туру УПЛ проти Металіста 1925.

Про це розповів головний тренер киян Олександр Шовковський.

"Кожен забитий гол мені подобається, тим більше якщо він приносить позитивний результат. Хотів би відзначити, що ми нарешті забили після стандартних положень. Довго цього не було.

Ще хотілося б, щоб хлопці сміливіше йшли до штрафного майданчика. Ще не бачив як вони пенальті пробивають", - відзначив Шовковський.

Раніше Динамо у більшості перемогло Металіст 1925 у 3 турі УПЛ.

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