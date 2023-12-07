Шовковський: Динамо нарешті забило після стандарту

Динамо змогло забити зі стандартного положення у перенесеному матчі 3-го туру УПЛ проти Металіста 1925.

Про це розповів головний тренер киян Олександр Шовковський.

"Кожен забитий гол мені подобається, тим більше якщо він приносить позитивний результат. Хотів би відзначити, що ми нарешті забили після стандартних положень. Довго цього не було.

Ще хотілося б, щоб хлопці сміливіше йшли до штрафного майданчика. Ще не бачив як вони пенальті пробивають", - відзначив Шовковський.