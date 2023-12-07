Джерело - Corriere Dello Sport.
Ювентус продовжує роботу на трансферному ринку для підписання півзахисника на заміну дискваліфікованим Полю Погба та Ніколо Фаджолі.
Про це повідомляє Corriere dello Sport
Туринці розглядають варіанти з різних чемпіонатів і до їхнього списку додався гравець Наполі Андре-Франк Замбо-Ангісса.
Ювентус - Наполі: де дивитися матч Серії А
Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі, який у 2021 році, коли працював у Неаполі, привів у команду 28-річного камерунця, хоче знову його підписати.
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