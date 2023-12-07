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Салах, Осімхен та Хакімі - претенденти на нагороду гравця року в Африці

Також CAF представила номінантів на звання найкращого воротаря Африки
Сьогодні 16:55 84 0
Салах, Осімхен та Хакімі - претенденти на нагороду гравця року в Африці
#Осімхен, #Хакімі, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Конфедерація футболу Африку визначилася із кандидатами на номінацію найкращого гравця континенту за підсумками 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба CAF.

Серед претендентів - вінгер Ліверпуля Мохамед Салах, нападник Наполі Віктор Осімхен та захисник ПСЖ Ашраф Хакімі.

Також CAF представила номінантів на звання найкращого воротаря Африки у 2023-му: Андре Онана (Інтер/Манчестер Юнайтед), Яссін Буну (Севілья/Аль-Хілаль) та Мохамед Ель-Шенаві (Аль-Ахлі).

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