Салах, Осімхен та Хакімі - претенденти на нагороду гравця року в Африці

Конфедерація футболу Африку визначилася із кандидатами на номінацію найкращого гравця континенту за підсумками 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба CAF.

Серед претендентів - вінгер Ліверпуля Мохамед Салах, нападник Наполі Віктор Осімхен та захисник ПСЖ Ашраф Хакімі.

Також CAF представила номінантів на звання найкращого воротаря Африки у 2023-му: Андре Онана (Інтер/Манчестер Юнайтед), Яссін Буну (Севілья/Аль-Хілаль) та Мохамед Ель-Шенаві (Аль-Ахлі).

The best of the best.



Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY