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Нещерет та Волошин - в старті Динамо на матч з Металістом 1925

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом
Сьогодні 14:41 202 0
Нещерет та Волошин - в старті Динамо на матч з Металістом 1925
#Динамо Київ, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з харківським Металістом 1925 у перенесеному матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Динамо: Нещерет, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Запасні: Бущан, Моргун, Вівчаренко, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані

Металіст 1925: Сидоренко, Капінус, Ткачук, Червак, Фарина, Габелок, Моура, Бичек, Мартинюк, Дмитренко, Сидоров

Запасні: Потімков, Мозіль, Коваленко, Курило, Жичиков, Безуглий, Ременюк, Абдулла, Ткачук, Борячук, Чирук

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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