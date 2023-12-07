Нещерет та Волошин - в старті Динамо на матч з Металістом 1925

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє з харківським Металістом 1925 у перенесеному матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Динамо: Нещерет, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Кабаєв, Ванат
Запасні: Бущан, Моргун, Вівчаренко, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані
Металіст 1925: Сидоренко, Капінус, Ткачук, Червак, Фарина, Габелок, Моура, Бичек, Мартинюк, Дмитренко, Сидоров
Запасні: Потімков, Мозіль, Коваленко, Курило, Жичиков, Безуглий, Ременюк, Абдулла, Ткачук, Борячук, Чирук
Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом.
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