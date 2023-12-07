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Інтер Маямі знаходиться на просунутій стадії перемовин із Суаресом

Суарес провів останній матч за Греміу
Сьогодні 14:19 183 0
Інтер Маямі знаходиться на просунутій стадії перемовин із Суаресом
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

37-річний нападник Луїс Суарес зіграв свій останній матч за бразильський Греміу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Тепер уругваєць, скоріш за все, приєднається до Інтера Маямі.

Переговори вже знаходяться на просунутій стадії.

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