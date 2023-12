Інтер Маямі знаходиться на просунутій стадії перемовин із Суаресом

37-річний нападник Луїс Суарес зіграв свій останній матч за бразильський Греміу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Тепер уругваєць, скоріш за все, приєднається до Інтера Маямі.

Переговори вже знаходяться на просунутій стадії.

Inter Miami are in advanced talks to sign Luis Suarez from Gremio ✍️



Discussions over a contract for the 36-year-old, thought to be an initial year in length, are said to be reaching the final stages 👇 pic.twitter.com/IUuof5wYBq