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Рішарлісон став ціллю саудівських клубів на зимове трансферне вікно

"Шпори" хочуть отримати 60 млн фунтів за гравця
Сьогодні 11:36 193 0
Рішарлісон став ціллю саудівських клубів на зимове трансферне вікно
#Тоттенгем, #Рішарлісон

Джерело - 90min.com.

Нападник Тоттенгема Рішарлісон зацікавив клуби чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє 90min.

26-річний бразилець став ціллю одразу декількох команд на січень.

"Шпори" натомість не планують відпускати гравця, але розглянуть пропозиції, якщо вони перевищуватимуть 60 мільйонів фунтів – суму, яку клуб витратив на трансфер форварда з Евертона.

Раніше Тоттенгем продовжив контракт із Форстером.

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