Рішарлісон став ціллю саудівських клубів на зимове трансферне вікно

Джерело - 90min.com.
Нападник Тоттенгема Рішарлісон зацікавив клуби чемпіонату Саудівської Аравії.
Про це повідомляє 90min.
26-річний бразилець став ціллю одразу декількох команд на січень.
"Шпори" натомість не планують відпускати гравця, але розглянуть пропозиції, якщо вони перевищуватимуть 60 мільйонів фунтів – суму, яку клуб витратив на трансфер форварда з Евертона.
Раніше Тоттенгем продовжив контракт із Форстером.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!