Штутгарт переграв Боруссію, Айнтрахт поступився Саарбрюкену: результати матчів 1/8 фіналу Кубка Німеччини

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини.
Кубок Німеччини
1/8 фіналу, 06 грудня
Баєр Леверкузен - Падерборн 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Боніфейс, 2:0 - 28 Паласіос, 2:1 - 83 Клаас, 3:1 - 87 Шик
Саарбрюкен - Айнтрахт Франкфурт 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Брюнкер, 2:0 - 79 Кербер
Герта Берлін - Гамбург - додатковий час
Голи: 0:1 - 21 Реезе, 1:1 - 31 Ферай, 1:2 - 43 Бенеш, 2:2 - 90 Реезе, 2:3 - 102 Кенігсдорффер
Штутгарт - Боруссія Дортмунд 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Гірассі, 2:0 - 78 Сілас