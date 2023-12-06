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Штутгарт переграв Боруссію, Айнтрахт поступився Саарбрюкену: результати матчів 1/8 фіналу Кубка Німеччини

Результати матчів 1/8 фіналу Кубка Німеччини
Вчора 23:44 517 0
Штутгарт переграв Боруссію, Айнтрахт поступився Саарбрюкену: результати матчів 1/8 фіналу Кубка Німеччини
#Кубок Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини

1/8 фіналу, 06 грудня

Баєр Леверкузен - Падерборн 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Боніфейс, 2:0 - 28 Паласіос, 2:1 - 83 Клаас, 3:1 - 87 Шик

Саарбрюкен - Айнтрахт Франкфурт 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Брюнкер, 2:0 - 79 Кербер

Герта Берлін - Гамбург - додатковий час

Голи: 0:1 - 21 Реезе, 1:1 - 31 Ферай, 1:2 - 43 Бенеш, 2:2 - 90 Реезе, 2:3 - 102 Кенігсдорффер

Штутгарт - Боруссія Дортмунд 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Гірассі, 2:0 - 78 Сілас

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