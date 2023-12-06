Головне
Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй
05.12.2023 22:10 823
Челсі з Мудриком поступився Манчестер Юнайтед, Астон Вілла перемогла Манчестер Сіті: результати 15 туру АПЛ
Сьогодні 00:15 50
Шаран - претендент на посаду наставника Зорі
Вчора 22:38 151
"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича
Вчора 19:26 683
Збірна України поступилась Чехії в основному раунді ЧС-2023
Вчора 18:09 473
Світоліна, Калініна, Цуренко та Костюк – у заявці на Australian Open-2024
Вчора 15:18 365
Ювентус може продати інших гравців, щоб підписати Судакова
Вчора 12:18 555
Валенсія завдяки голу Яремчука здолала СК Ароса: результати матчів 1/32 фіналу Кубка Іспанії
05.12.2023 23:59 582
Прометей обіграв Гамбург у 10-му турі Єврокубка
05.12.2023 22:39 453
Ястремська переграла Лемерт на старті турніру в Анже
05.12.2023 20:10 492
Прямі трансляції

Баварія готує трансфер захисника

Баварія хоче підписати центрального захисника
Вчора 22:52 183 0
Баварія готує трансфер захисника
#Баварія

Джерело - tribuna.com.

Баварія взимку має в пріоритеті підписати центрального захисника.

Про це повідомляє Bild.

Рішення обумовлене травмою Маттейса де Лігта та участі Кім Мін Чже у Кубку Азії з 12 січня по 10 лютого.

Мюнхенці визначили трьох основних кандидатів для зимового трансферу. Перший - захисник Жирони Арнау Мартінес, який може зіграти в центрі та справа. Цього сезону він віддав 3 гольові в 11 матчах.

Серед претендентів - Джорджо Скальвіні з Аталанти. Але клуб з Бергамо не хоче продавати футболіста. Цього сезону він забив 1 гол у 17 матчах.

Третій претендент - Клеман Лангле з Барселони, який зараз в оренді в Астон Віллі. Цей трансфер є реальнішим, оскільки француз не отримує багато ігрового часу в Англії. Цього сезону він провів всього 5 матчів.

Зараз у Баварії обговорюють, наскільки великі витрати готові зробити на трансфери взимку.

Раніше Баварія оголосила про перехід Сарагоси.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лутон - Арсенал 3:4: огляд матчу АПЛ Лутон - Арсенал 3:4: огляд матчу АПЛ 716
Президент UFC уникає зустрічі з Кісером Президент UFC уникає зустрічі з Кісером 709
Оля Ракіцька: Ми обов’язково повернемось на Донбас-Арену Оля Ракіцька: Ми обов’язково повернемось на Донбас-Арену 1148
Зозуля: Хотів би йти на вибори, але мені дали зрозуміти, що все вирішено Зозуля: Хотів би йти на вибори, але мені дали зрозуміти, що все вирішено 521
Ювентус може продати інших гравців, щоб підписати Судакова Ювентус може продати інших гравців, щоб підписати Судакова 555
"Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича "Не буває такого, що ти був ніким, а став зіркою": велике інтерв'ю Златана Ібрагімовича 683
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37333 3
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11112
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56498
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83707
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17691 6
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43875 1