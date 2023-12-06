Баварія готує трансфер захисника

Баварія хоче підписати центрального захисника

Баварія взимку має в пріоритеті підписати центрального захисника.

Про це повідомляє Bild.

Рішення обумовлене травмою Маттейса де Лігта та участі Кім Мін Чже у Кубку Азії з 12 січня по 10 лютого.

Мюнхенці визначили трьох основних кандидатів для зимового трансферу. Перший - захисник Жирони Арнау Мартінес, який може зіграти в центрі та справа. Цього сезону він віддав 3 гольові в 11 матчах.

Серед претендентів - Джорджо Скальвіні з Аталанти. Але клуб з Бергамо не хоче продавати футболіста. Цього сезону він забив 1 гол у 17 матчах.

Третій претендент - Клеман Лангле з Барселони, який зараз в оренді в Астон Віллі. Цей трансфер є реальнішим, оскільки француз не отримує багато ігрового часу в Англії. Цього сезону він провів всього 5 матчів.

Зараз у Баварії обговорюють, наскільки великі витрати готові зробити на трансфери взимку.

Раніше Баварія оголосила про перехід Сарагоси.