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Ребров: Безмежно дякуємо ЗСУ за ваш внесок у збереженні свободи нашої країни та людей

Сьогодні 19:37 201 0
Ребров: Безмежно дякуємо ЗСУ за ваш внесок у збереженні свободи нашої країни та людей
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров привітав Збройні Сили України з професійним святом.

Про це він повідомив в Instagram.

"Вітаю усіх наших захисників та захисниць з Днем Збройних Сил Україні!

Безмежно дякуємо вам за ваш внесок у збереженні свободи нашої країни та людей під час нападу від ворога, але й вічно памʼятатимемо всіх героїв, які загинули захищаючи Україну.

Закликаю усіх у кого є змога продовжувати підтримувати наших військових як і морально, так і матеріально.

Слава Україні, слава ЗСУ!" - написав Ребров.

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Допис, поширений Serhiy Rebrov (@rebrov_serhiy)

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