Ребров: Безмежно дякуємо ЗСУ за ваш внесок у збереженні свободи нашої країни та людей

Головний тренер збірної України Сергій Ребров привітав Збройні Сили України з професійним святом.

Про це він повідомив в Instagram.

"Вітаю усіх наших захисників та захисниць з Днем Збройних Сил Україні!

Безмежно дякуємо вам за ваш внесок у збереженні свободи нашої країни та людей під час нападу від ворога, але й вічно памʼятатимемо всіх героїв, які загинули захищаючи Україну.

Закликаю усіх у кого є змога продовжувати підтримувати наших військових як і морально, так і матеріально.

Слава Україні, слава ЗСУ!" - написав Ребров.