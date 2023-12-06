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Довбик може стати найкращим гравцем листопада у Жироні

Українець забив 2 голи та зробив 4 асисти в листопаді
Сьогодні 14:49 167 0
Довбик може стати найкращим гравцем листопада у Жироні

Джерело - Чемпіон.

Жирона визначилася із кандидатами на звання найкращого гравця місяця в листопаді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До списку претендентів увійшли форвард Артем Довбик, півзахисник Іван Мартін, захисник Мігель Гутьєррес та вінгер Савіньйо.

26-річний Артем Довбик у листопаді провів 4 матчі за Жирону в усіх турнірах. В його активі 2 голи та 4 асисти.

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