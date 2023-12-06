Довбик може стати найкращим гравцем листопада у Жироні

Джерело - Чемпіон.
Жирона визначилася із кандидатами на звання найкращого гравця місяця в листопаді.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До списку претендентів увійшли форвард Артем Довбик, півзахисник Іван Мартін, захисник Мігель Гутьєррес та вінгер Савіньйо.
26-річний Артем Довбик у листопаді провів 4 матчі за Жирону в усіх турнірах. В його активі 2 голи та 4 асисти.
Quina 🌟 va brillar més durant el mes de novembre?— Girona FC (@GironaFC) December 6, 2023
⚽️ Artem Dovbyk
💫 @ivanmartinn7
🏍️ @Miguel3Guti
🇧🇷 @OficialSavinho
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