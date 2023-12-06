Лопетегі відмовився від 18-мільйонного контракту з Аль-Іттіхадом

Джерело - AS.
Хулен Лопетегі відмовився очолити Аль-Іттіхад, бо хоче працювати в Англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє AS.
Азійський клуб пропонував 57-річному спеціалісту 18 мільйонів євро за сезон, що зробило б його одним з найвисокооплачуваніших тренерів світу.
Проте іспанець, який досі живе в Англії, хоче працювати в АПЛ, тому й відмовився від цієї пропозиції.
Через декілька днів після цього Аль-Іттіхад оголосив про призначення Марсело Гальярдо.
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