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Аль-Іттіхад має намір запросити Лопетегі на посаду головного тренера

Йому запропонували контракт до 2026 року
Сьогодні 10:37 181 0
Аль-Іттіхад має намір запросити Лопетегі на посаду головного тренера
#Лопетегі, #Аль-Іттіхад

Джерело - Чемпіон.

Аль-Іттіхад має намір запросити на посаду головного тренера іспанського фахівця Хуліана Лопетегі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Йому запропонували контракт до 2026 року.

Раніше саудівський клуб звільнив Нуну Ешпіріту Санту.

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