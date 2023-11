Аль-Іттіхад має намір запросити Лопетегі на посаду головного тренера

Аль-Іттіхад має намір запросити на посаду головного тренера іспанського фахівця Хуліана Лопетегі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Йому запропонували контракт до 2026 року.

