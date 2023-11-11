Аль-Іттіхад має намір запросити Лопетегі на посаду головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Аль-Іттіхад має намір запросити на посаду головного тренера іспанського фахівця Хуліана Лопетегі.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Йому запропонували контракт до 2026 року.
Julen #Lopetegui is getting closer to become the new coach of #AlIttihad. Offered a contract until 2026. #transfers 🇸🇦 https://t.co/Kv6v0AMKJS— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 10, 2023
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