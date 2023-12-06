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Матіп може пропустити кілька місяців через травму зв'язок коліна

Сьогодні 11:48 166 0
Матіп може пропустити кілька місяців через травму зв'язок коліна

Джерело - The Guardian.

Ліверпуль може залишитися без захисника Жоеля Матіпа на декілька місяців через його травму, яку він отримав в матчі проти Фулгема (4:3).

Про це повідомляє The Guardian.

Наразі у клубі очікують результати магнітно-резонансної томографії 32-річного камерунця, який пошкодив коліно.

  Ліверпуль - Фулгем 4:3: огляд матчу АПЛ

Чинний контракт захисника з мерсисайдцями спливає вже влітку наступного року.

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