Варан не має наміру взимку піти з Манчестер Юнайтед

У француза є амбіції грати за МЮ.

Джерело - Manchester Evening News.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан хоче залишитися в команді після зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

30-річний француз вийшов у старті лише в одній з останніх 11 ігор Юнайтед, оскільки головний тренер команди Ерік тен Гаг віддавав перевагу Джонні Евансу, Віктору Ліндельофу та Люку Шоу в якості партнера Гаррі Магвайра в центрі захисту.

Попри спекуляції щодо свого майбутнього, Варан не виявив бажання піти з команди взимку, оскільки в нього є амбіції грати за МЮ. Він перегляне свою позицію лише якщо в Юнайтед скажуть йому, що не розраховують на нього.

Раніше Тен Гаг спростував конфлікт із Вараном.

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