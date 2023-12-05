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Каннаваро може очолити клуб із Туреччини

Вчора 23:41 213 0
Каннаваро може очолити клуб із Туреччини

Джерело - isport.ua.

Легендарний італійський центрбек Фабіо Каннаваро може очолити турецьку Адану Демірспор.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Між керівництвом клубу і Каннаваро тривають переговори, але, якихось домовленостей поки не досягнуто.

Зазначимо, що якщо Фабіо очолить команду, то він замінить на посаді тренера іншого легендарного ексфутболіста Патріка Клюйверта.

Нідерландець став керманичем Адани перед початком цього сезону і пропрацював всього протягом 20 ігор. На чолі з ним клуб здобув 8 перемог, 6 разів зіграв внічию і 6 разів програв.

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