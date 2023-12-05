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Бандура й Панасенко залишили Минай

Взимку команду може залишити до 10 осіб
Вчора 22:55 220 0
Бандура й Панасенко залишили Минай
#Минай

Джерело - sport.ua.

6 грудня Минай проведе своє останнє тренування в осінній частині сезону, після чого команда піде у відпустку.

Про це повідомляє sport.ua.

При цьому на цілу групу виконавців закарпатці вже не розраховують.

Сьогодні за обопільною згодою сторін було розірвано контракти з капітаном команди воротарем Олександром Бандурою та півзахисником Сергієм Панасенком.

Шостого грудня статус вільних агентів має намір отримати ще ціла група гравців. Загалом команду, яку нещодавно очолив новий головний тренер Желько Любенович, може залишити до десяти гравців.

Розпочати підготовку до другої частини чемпіонату УПЛ містяни планують у середині січня 2024 року.

Нагадаємо, що Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи після 15 матчів 6 очок.

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