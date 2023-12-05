Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй

Джерело - Чемпіон.
5 грудня жіноча збірна України виграла у команди Сербії (1:0) у поєдинку останнього 6-го туру Ліги націй УЄФА.
Матч відбувся у сербському містечку Стара Пазова на центральному стадіоні.
Єдиний гол забила Вікторія Гірін на 55-й хвилині зустрічі.
Збірна України в групі посіла 3-тє місце (6 очок) і випередила в групі аутсайдера Грецію (3 бали).
Також українки не стали найгіршою третьою командою в Лізі В, оскільки Словенія розгромно програла Чехії (0:4) і опинилися у рейтингу нижче за Україну (з 6 очками за різницею м'ячів).
Тепер у лютому синьо-жовті гратимуть плей-аут за збереження місця у Лізі B.
Ліга націй B3 (жінки)
6-й тур, 5 грудня
Сербія – Україна 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 55 Гірін