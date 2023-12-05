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Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй

Сьогодні 22:10 98 0
Збірна України перемогла Сербію у жіночій Лізі націй

Джерело - Чемпіон.

5 грудня жіноча збірна України виграла у команди Сербії (1:0) у поєдинку останнього 6-го туру Ліги націй УЄФА.

Матч відбувся у сербському містечку Стара Пазова на центральному стадіоні.

Єдиний гол забила Вікторія Гірін на 55-й хвилині зустрічі.

Збірна України в групі посіла 3-тє місце (6 очок) і випередила в групі аутсайдера Грецію (3 бали).

Також українки не стали найгіршою третьою командою в Лізі В, оскільки Словенія розгромно програла Чехії (0:4) і опинилися у рейтингу нижче за Україну (з 6 очками за різницею м'ячів).

Тепер у лютому синьо-жовті гратимуть плей-аут за збереження місця у Лізі B.

Ліга націй B3 (жінки)
6-й тур, 5 грудня

Сербія – Україна 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 55 Гірін

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