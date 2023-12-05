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Скалоні може залишити збірну Аргентини

Конфлікт з Мессі та бонуси за ЧС-2022
Вчора 23:11 191 0
Скалоні може залишити збірну Аргентини

Джерело - sport.ua.

Після нещодавньої перемоги над Бразилією у матчі відбору ЧС-2026 наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні здивував вболівальників, натякнувши, що незабаром може залишити національну команду, незважаючи на контракт до середини 2026 року.

Про це повідомляє The Athletic.

У тренера збірної накопичилася втома від спілкування з представниками Асоціації футболу Аргентини. Спочатку вони надто довго вели переговори про новий контракт, а зараз все ще не виплатили гравцям та тренерському штабу бонуси за перемогу на ЧС-2022.

Крім того, аргентинські ЗМІ говорять "про конфлікт за владу" між Ліонелем Мессі та Скалоні, хоча обидва це заперечують.

Серед уболівальників Скалоні набрав великої популярності, адже команда до ЧС-2022 виграла Копа Америка, а нині впевнено лідирує у групі відбору ЧС-2026.

Наставник ще після тріумфального чемпіонату світу давав зрозуміти, що втомився від останніх кількох напружених років.

"Я просто хочу поїхати додому. Це був складний період, я хочу поїхати. Давно не бачив родину", - сказав Скалоні, який мешкає в Іспанії.

В Асоціації сподіваються, що Скалоні не піде раніше Копа Америка-2024, який влітку пройде в США.

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