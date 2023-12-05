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Хуст розстався з шістьма гравцями

Клуб продовжує чищення рядів
Сьогодні 21:26 195 0
Хуст розстався з шістьма гравцями
#Хуст

Джерело - sport.ua.

Футбольний клуб української Першої ліги Хуст розірвав контракти із шістьма футболістами.

Про це повідомляє Sport.ua.

Про те, що з команди піде юний воротар Максим Мердєєв (1 матч у Першій лізі), наш сайт уже повідомляв. Разом із ним колектив залишили захисники Ігор Тихненко (16 матчів), Даніель Банік (11 матчів) та Роберт Пилип (у чемпіонаті не грав), півзахисник Микола Пилип (18 матчів) та нападник Василь Василинець (13 матчів, 1 гол).

З урахуванням того, що Хуст бажає перервати оренду ще трьох футболістів - Дмитра Діянчука, Вадима Мердєєва та Ігоря Скіби, під рукою у головного тренера закарпатців Володимира Циткіна залишиться лише 2 воротарі та 9 польових гравців.

За підсумками першого етапу чемпіонату Першої ліги Хуст посів останнє місце у групі А, набравши 11 очок і програвши усі дев'ять матчів у жовтні-листопаді. Навесні команда зіграє у групі Вибуття.

Вийти з відпустки Хуст планує у двадцятих числах січня. Нагадаємо, що в останньому матчі Хуст поступився харківському Металісту. 

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