Баварія зацікавилася захисником Жирони

Джерело - isport.ua.
Баварія стежить за прогресом правого захисника Жирони Арнау Мартінеза.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Поки що в плани мюнхенців не входять спроби зробити пропозицію щодо гравця, але, це може змінитися в майбутньому.
Плеттенберг також зазначає, що червоні також спостерігають за ще низкою гравців каталонців, імена яких не розкриваються.
Нагадаємо, що у сферу інтересів Баварії входить Віктор Циганков.
Раніше повідомлялося про те, що Мюллер готовий продовжити контракт із Баварією.