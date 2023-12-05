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Баварія зацікавилася захисником Жирони

Мюнхенці спостерігають ще за деякими гравцями Жирони
Сьогодні 19:40 196 0
Баварія зацікавилася захисником Жирони
#Баварія, #Жирона

Джерело - isport.ua.

Баварія стежить за прогресом правого захисника Жирони Арнау Мартінеза.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Поки що в плани мюнхенців не входять спроби зробити пропозицію щодо гравця, але, це може змінитися в майбутньому.

Плеттенберг також зазначає, що червоні також спостерігають за ще низкою гравців каталонців, імена яких не розкриваються.

Нагадаємо, що у сферу інтересів Баварії входить Віктор Циганков.

Раніше повідомлялося про те, що Мюллер готовий продовжити контракт із Баварією

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