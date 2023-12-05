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Челсі вів переговори з тренером Феєнорда

Слот не захотів залишати свій клуб
Сьогодні 19:11 206 0
Челсі вів переговори з тренером Феєнорда
#Челсі

Джерело - xsport.ua.

Влітку минулого року Челсі виявляв інтерес до головного тренера Феєнорда Арне Слоту на вакантну посаду у своїй команді. 

Про це повідомляє AD.

Слот був пріоритетним кандидатом для Челсі і особисті переговори з ним вів власник клубу Тодд Боелі. Лише після відмови Слота сині звернули увагу на Маурісіо Почеттіно.

Також Тоттенгем вів переговори с Слотом влітку минулого року. Інтерес до тренера також приписували донецькому Шахтарю, але в результаті гірники уклали контракт з асистентом Слота Маріно Пушичем.

Напередодні повідомлялося, що Челсі не веде переговори щодо Кварацхелії через довіру до Мудрика.

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