Челсі вів переговори з тренером Феєнорда

Слот не захотів залишати свій клуб

Влітку минулого року Челсі виявляв інтерес до головного тренера Феєнорда Арне Слоту на вакантну посаду у своїй команді.

Про це повідомляє AD.

Слот був пріоритетним кандидатом для Челсі і особисті переговори з ним вів власник клубу Тодд Боелі. Лише після відмови Слота сині звернули увагу на Маурісіо Почеттіно.

Також Тоттенгем вів переговори с Слотом влітку минулого року. Інтерес до тренера також приписували донецькому Шахтарю, але в результаті гірники уклали контракт з асистентом Слота Маріно Пушичем.

Напередодні повідомлялося, що Челсі не веде переговори щодо Кварацхелії через довіру до Мудрика.