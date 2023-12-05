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Олександрія підписала контракт з еквадорцем Хуліо

з січня легіонер стане повноправним гравцем української команди
Сьогодні 17:40 191 0
Олександрія підписала контракт з еквадорцем Хуліо
#Олександрія

Джерело - ole.com.ar.

Клуб української Прем'єр-ліги Олександрія підписав 26-річного еквадорського опорного півзахисника Медісона Хуліо, який останнім часом виступав на батьківщині за Ель Насьональ з Кіто.

Про це повідомляє Ole.

Півзахисник перебереться до Олександрії на правах вільного агента і вже оформив трирічну трудову угоду.

"Клуб, до якого переходить Медісон Хуліо, називається Олександрія. Це клуб, який останніми роками виступав у Лізі Європи, завжди боровся за путівку до єврокубків.

Мені подобається оголошувати інформацію, коли все вже зроблено. Гравець уже підписав контракт на три сезони. Я відправляв профіль Медісона у кілька місць, наприклад, до Польщі. Він був на радарах клубів з інших країн. Наприклад, в Іспанії та Нідерландах", - розповів агент футболіста Габріель Треллес.

Медісон Хуліо є вихованцем клубу ЛДУ Кіто, і всю свою кар'єру до нинішнього моменту провів на батьківщині.

Оціночна вартість гравця на Transfermarkt складає 400 тисяч євро.

В Олександрії Медісон Хуліо стане другим еквадорцем після лівого фулбека Хосе Ернандеса, який виступає за українську команду на правах оренди та має на рахунку 5 матчів в УПЛ-2023/24.

Раніше Костишин повернувся в Олександрію.

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