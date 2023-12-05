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Костишин нічого не знає про інтерес Зорі

Сьогодні 16:24 163 0
Костишин нічого не знає про інтерес Зорі
#Зоря, #Руслан Костишин

Джерело - sport-express.ua.

Колишній наставник Колоса Руслан Костишин не знає щодо свого потенційного призначення в луганську Зорю. 

Про це заявив сам тренер.

"Я сам не розумію, звідки така інформація з'явилася. Циганик? Можливо, він щось знає. Але зі мною ще ніхто не виходив на зв'язок, не знаю. Переговорів із "Зорею" у мене не було.

Працювати хочеться, тому я розгляну будь-які варіанти", - сказав Костишин.

Напередодні про такий варіант повідомив журналіст Ігор Циганик.

Зазначимо, що син Руслана Костишина - Денис повернувся із США до Олександрії.

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