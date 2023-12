Шеффілд Юнайтед звільнив головного тренера

Аутсайдер АПЛ Шеффілд Юнайтед звільнив з посади головного тренера команди Полі Хеккінгботтома.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

46-річний фахівець працював із командою з листопада 2021 року.

Лише за пів години після новини про звільнення Хеккінгботтома Шеффілд Юнайтед уже повідомив про призначення нового головного тренера. Ним став Кріс Вайлдер, який раніше вже працював із командою у 2016 - 2021 роках.

Наразі Шеффілд Юнайтед посідає останнє, 20-те місце в турнірній таблиці АПЛ лише з 4 очками в 14 матчах.

Sheffield United can confirm that football manager Paul Heckingbottom has been relieved of his duties.



Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson, have also left the club.