Яремчук отримає ігровий час у матчі Кубка Іспанії

Джерело - plazadeportiva.valenciaplaza.com.
Український нападник Валенсії Роман Яремчук отримає можливість проявити себе у найближчому матчі другого раунду Кубка Іспанії проти Ароси.
Про це розповів головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.
"Це буде можливість отримати ігрові хвилини для тих, хто зазвичай не отримує їх у чемпіонаті. Ті, хто зіграють, мають поставитися до цього відповідним чином, тому що для нас пройти далі - це обов'язок.
Але суперник не збирається полегшувати нам життя, і це гарна нагода для гравців, які зазвичай не виходять у старті. Ми очікуємо на найкращу версію Каноса, Амалла, Яремчука та Гільямона", - розповів Бараха.
Матч Кубка Іспанії Ароса - Валенсія відбудеться у вівторок, 5 грудня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У нинішньому сезоні Яремчук відіграв десять поєдинків у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.