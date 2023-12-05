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Яремчук отримає ігровий час у матчі Кубка Іспанії

Роман Яремчук зіграє у матчі Кубка Іспанії
Сьогодні 15:25 222 0
Яремчук отримає ігровий час у матчі Кубка Іспанії
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - plazadeportiva.valenciaplaza.com.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук отримає можливість проявити себе у найближчому матчі другого раунду Кубка Іспанії проти Ароси.

Про це розповів головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.

"Це буде можливість отримати ігрові хвилини для тих, хто зазвичай не отримує їх у чемпіонаті. Ті, хто зіграють, мають поставитися до цього відповідним чином, тому що для нас пройти далі - це обов'язок.

Але суперник не збирається полегшувати нам життя, і це гарна нагода для гравців, які зазвичай не виходять у старті. Ми очікуємо на найкращу версію Каноса, Амалла, Яремчука та Гільямона", - розповів Бараха.

Матч Кубка Іспанії Ароса - Валенсія відбудеться у вівторок, 5 грудня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У нинішньому сезоні Яремчук відіграв десять поєдинків у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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