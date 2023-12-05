Яремчук отримає ігровий час у матчі Кубка Іспанії

Український нападник Валенсії Роман Яремчук отримає можливість проявити себе у найближчому матчі другого раунду Кубка Іспанії проти Ароси.

Про це розповів головний тренер "кажанів" Рубен Бараха.

"Це буде можливість отримати ігрові хвилини для тих, хто зазвичай не отримує їх у чемпіонаті. Ті, хто зіграють, мають поставитися до цього відповідним чином, тому що для нас пройти далі - це обов'язок.

Але суперник не збирається полегшувати нам життя, і це гарна нагода для гравців, які зазвичай не виходять у старті. Ми очікуємо на найкращу версію Каноса, Амалла, Яремчука та Гільямона", - розповів Бараха.