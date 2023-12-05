Крунич не хоче продовжувати контракт з Міланом

Раде Крунич хоче покинути Мілан

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Мілана Раде Крунич найближчим часом може покинути команду.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, боснієць отримав пропозицію щодо продовження контракту з італійським клубом до червня 2026-го з зарплатнею у 2,2 мільйона євро на рік. Нинішня угода спливає влітку 2025 року.

30-річний гравець не погодився на ці умови. Зараз немає переговорів щодо підписання нового контракту про співпрацю між сторонами. Зазначається, що Крунич отримав пропозицію від Фенербахче. У Туреччині він зароблятиме 3,5 мільйона євро за сезон.

Крунич виступає за Мілан з літа 2019 року. Цього сезону він провів 15 матчів без результативних дій.