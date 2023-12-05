Вулвергемптон відсторонив від команди захисника Кастро

Захисник Вулвергемптона Хонні Кастро був відсторонений від занять з командою.

Про це повідомив головний тренер клубу Гарі О'Ніл.

"Хонні не буде в команді. Минулого тижня стався інцидент на тренувальному полі. Якщо – або коли він знову буде доступний, ми повідомимо всім. Наразі він не буде доступний для наступних ігор.

Я не хочу вдаватися в подробиці публічно. Багато чого трапляється на тренувальних полях в футбольних клубах. Наразі він не тренується з нами. Ми повідомимо вам, коли він повернеться. Зараз мені більше нічого вам сказати", - відзначив О’Ніл.