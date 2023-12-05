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Мілан націлився на трансфер Мюллера

Томас Мюллер може покинути Баварію
Сьогодні 13:40 193 0
Мілан націлився на трансфер Мюллера
Фото - Getty Images
#Баварія, #Мілан, #Томас Мюллер, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Мілан проявляє інтерес до легенди Баварії Томаса Мюллера.

Про це повідомляє німецький інсайдер Крістіан Фальк.

Контракт Мюллера з Баварією закінчується наприкінці нинішнього сезону, і "россонері" сподіваються підписати 34-річного ветерана вільним агентом.

Раніше повідомлялося про те, що Мюллер готовий продовжити контракт із Баварією. Однак втрата статусу гравця основи може змусити німця переглянути свої плани.

У нинішньому сезоні на рахунку Мюллера 2 голи і 5 асистів у 15 матчах за Баварію у всіх турнірах.

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