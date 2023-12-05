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Ньюкасл хоче орендувати півзахисника Манчестер Сіті

Ньюкасл хоче підсилити центр поля
Сьогодні 11:30 223 0
Ньюкасл хоче орендувати півзахисника Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Філліпс

Джерело - football.ua.

Ньюкасл веде переговори із Манчестер Сіті, щодо трансферу Калвіна Філліпса. 

Про це повідомляє 90min.com.

Перехід планується на зимове трансферне вікно. Ньюкасл насамперед зацікавлений у оренді англійського півзахисника до кінця сезону 2023/24. У команди Едді Гау виникла гостра потреба у центральному півзахиснику після дискваліфікації італійця Сандро Тоналі.

Зазначається, що Філліпс не входить до планів тренерського штабу "містян".

Манчестер Сіті купив Філіппса у Лідса влітку минулого року за 42 мільйони євро.  У нинішньому сезоні він провів 8 матчів без результативних дій

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