Ньюкасл хоче орендувати півзахисника Манчестер Сіті

Ньюкасл хоче підсилити центр поля

Ньюкасл веде переговори із Манчестер Сіті, щодо трансферу Калвіна Філліпса.

Про це повідомляє 90min.com.

Перехід планується на зимове трансферне вікно. Ньюкасл насамперед зацікавлений у оренді англійського півзахисника до кінця сезону 2023/24. У команди Едді Гау виникла гостра потреба у центральному півзахиснику після дискваліфікації італійця Сандро Тоналі.

Зазначається, що Філліпс не входить до планів тренерського штабу "містян".

Манчестер Сіті купив Філіппса у Лідса влітку минулого року за 42 мільйони євро. У нинішньому сезоні він провів 8 матчів без результативних дій

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