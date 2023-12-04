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Барселона може розірвати контракт з Левандовським

Роберт Левандовський може стати вільним агентом
Вчора 21:14 302 0
Барселона може розірвати контракт з Левандовським
Фото - Getty Images
#Барселона, #Роберт Левандовський

Джерело - dailysports.net.

Польський нападник Роберт Левандовський може покинути Барселону до закінчення контракту.

Про це повідомляє dailysports.net.

Клуб має право достроково розірвати угоду, якщо гравець зіграє менше ніж 55% матчів у цьому сезоні. Активувати таку опцію можна лише з наступного року.

Наразі Барселона займає третє місце в турнірній таблиці Ла-Ліги та відстає від лідера на 4 бали.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Левандовський зіграв 17 матчів, забив 8 голів та віддав 4 асисти. Поточний контракт футболіста з клубом чинний до 2026 року.

Раніше Барселона мінімально переграла Атлетіко.

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