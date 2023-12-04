Барселона може розірвати контракт з Левандовським

Роберт Левандовський може стати вільним агентом

Польський нападник Роберт Левандовський може покинути Барселону до закінчення контракту.

Про це повідомляє dailysports.net.

Клуб має право достроково розірвати угоду, якщо гравець зіграє менше ніж 55% матчів у цьому сезоні. Активувати таку опцію можна лише з наступного року.

Наразі Барселона займає третє місце в турнірній таблиці Ла-Ліги та відстає від лідера на 4 бали.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Левандовський зіграв 17 матчів, забив 8 голів та віддав 4 асисти. Поточний контракт футболіста з клубом чинний до 2026 року.

Раніше Барселона мінімально переграла Атлетіко.