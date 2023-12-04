Барселона може розірвати контракт з Левандовським

Джерело - dailysports.net.
Польський нападник Роберт Левандовський може покинути Барселону до закінчення контракту.
Про це повідомляє dailysports.net.
Клуб має право достроково розірвати угоду, якщо гравець зіграє менше ніж 55% матчів у цьому сезоні. Активувати таку опцію можна лише з наступного року.
Наразі Барселона займає третє місце в турнірній таблиці Ла-Ліги та відстає від лідера на 4 бали.
Нагадаємо, що в цьому сезоні Левандовський зіграв 17 матчів, забив 8 голів та віддав 4 асисти. Поточний контракт футболіста з клубом чинний до 2026 року.
Раніше Барселона мінімально переграла Атлетіко.