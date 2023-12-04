Українські клуби цікавляться вінгером Динамо Тбілісі

Усман Камара може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Тбілісі Усман Камара може продовжити карʼєру в Україні.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

ЛНЗ, Карпати та Кривбас стежать за 24-річним гвінейцем та зацікавлені у його придбанні.

Камара оцінюється Трансфермаркт у 400 тисяч євро. Його контракт з Динамо Тбілісі розрахований до кінця наступного року. Півзахисник є універсальним вінгером, який може закрити обидва фланги.

Камара цього сезону забив 15 голів та віддав 7 асистів у 41 матчі.

Нагадаємо, Карпати хочуть підписати воротаря з Другої ліги.