Головне
Шахтар розібрався з Металістом 1925 у 16 турі УПЛ
Вчора 18:59 640
Лунін продовжив контракт із Реалом
Сьогодні 19:42 277
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років
Сьогодні 15:20 4797
Зоря та Рух не визначили сильнішого в 16 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 271
Як два киянина братів Кличків обійшли
Сьогодні 13:22 7327 1
Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300
Сьогодні 13:13 80862
Федерація гандболу України не пускає до збірної єдиного українського журналіста на ЧС
Сьогодні 13:08 428
Наварретте може стати суперником Берінчика у бою за титул WBO
Сьогодні 12:48 317
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 12:15 346557 6
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Сьогодні 08:32 3628
Прямі трансляції

Стали відомі терміни повернення Русина

У гравця проблеми із пахом
Сьогодні 18:55 238 0
Стали відомі терміни повернення Русина
#Назарій Русин, #Сандерленд

Джерело - sport.ua.

Українського нападника англійського Сандерленда Назарія Русина турбують болі в паху й він уже пропустив три поєдинки поспіль своєї команди в Чемпіоншипі.

Про це повідомляє Sport.ua.

В останнє наш земляк зіграв ще 11 листопада в матчі 16 туру – з Бірмінгемом, де відзначився результативною передачею й на 61-й хвилині був замінений.

За інформацією джерела Русин повинен повернутися в стрій 12 грудня, коли Сандерленд у  поєдинку 21 туру буде приймати Лідс.

Наразі Сандерленд із 27 очками посідає дев'яте місце.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300 Рейтинг ATP: Крутих повернувся до топ-300 80862
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років 35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити лише через 26 років 4797
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 4681
Як два киянина братів Кличків обійшли Як два киянина братів Кличків обійшли 7327 1
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 346557 6
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 15056
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31754
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 145513
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43424 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110205 4
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25650
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13662