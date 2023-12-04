Стали відомі терміни повернення Русина

Джерело - sport.ua.
Українського нападника англійського Сандерленда Назарія Русина турбують болі в паху й він уже пропустив три поєдинки поспіль своєї команди в Чемпіоншипі.
Про це повідомляє Sport.ua.
В останнє наш земляк зіграв ще 11 листопада в матчі 16 туру – з Бірмінгемом, де відзначився результативною передачею й на 61-й хвилині був замінений.
За інформацією джерела Русин повинен повернутися в стрій 12 грудня, коли Сандерленд у поєдинку 21 туру буде приймати Лідс.
Наразі Сандерленд із 27 очками посідає дев'яте місце.