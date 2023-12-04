Визначились претенденти на звання найкращого футболіста УПЛ у 2023 році

29-й сезон легендарного референдуму

Починаючи з 1995 року, газета Команда проводила референдум із визначення найкращого футболіста, який виступає в національному чемпіонаті України.

Правила проведення опитування

По 15 гравців і одному тренеру від кожної команди УПЛ називають трійку кращих футболістів року. За перше місце нараховується три очки, за друге — два, за третє — одне.

Переможцями нашого референдуму в різні роки були 20 футболістів. Рекордсмени за кількістю перемог — Сергій Ребров, Валентин Белькевич та Марлос, які визнавалися лауреатами року по три рази. Півзахисники перемагали 18 разів, нападники — дев'ять, захисники — жодного разу, а Андрій Пятов став єдиним голкіпером, який здобув симпатії колег і тренерів. Представники Динамо перемагали 12 разів, гравці Шахтаря — дев’ять, футболісти Дніпра — чотири, Дніпра-1 — двічі, і Металіста — одного разу.

Чинним переможцем нашого опитування є нападник Артем Довбик.