Скаут Базеля переглядав гру півзахисника Руха у матчі із Зорею

Джерело - Чемпіон.
Шеф-скаут швейцарського Базеля переглядав гру півзахисника львівського Руха Марко Сапуги у матчі 16-го туру УПЛ проти Зорі (0:0).
Про це повідомляє український журналіст Віктор Вацко.
Наразі Базель посідає 11-те місце в турнірній таблиці швейцарської Суперліги, набравши 12 очок в 15 матчах чемпіонату.
У цьому сезоні 20-річний Марко Сапуга провів 15 матчів в Українській Прем'єр-лізі, відзначившись 1 гольовою передачею.
Раніше повідомлялося, що Рух веде переговори з італійським Лаціо щодо потенційного продажу центрального захисника Богдана Слюбика.