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Скаут Базеля переглядав гру півзахисника Руха у матчі із Зорею

Вихованець Руха зацікавив європейський клуб
Сьогодні 18:12 258 0
Скаут Базеля переглядав гру півзахисника Руха у матчі із Зорею
#Базель, #Рух Львів, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Шеф-скаут швейцарського Базеля переглядав гру півзахисника львівського Руха Марко Сапуги у матчі 16-го туру УПЛ проти Зорі (0:0).

Про це повідомляє український журналіст Віктор Вацко.

Наразі Базель посідає 11-те місце в турнірній таблиці швейцарської Суперліги, набравши 12 очок в 15 матчах чемпіонату.

У цьому сезоні 20-річний Марко Сапуга провів 15 матчів в Українській Прем'єр-лізі, відзначившись 1 гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Рух веде переговори з італійським Лаціо щодо потенційного продажу центрального захисника Богдана Слюбика.

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