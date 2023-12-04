Рух назвав ціну Слюбика

Стала відома ціна перспективного захисника

Джерело - Чемпіон.

Рух оцінює трансферну вартість центрального захисника Богдана Слюбика в 5 мільйонів євро.

Про це повідомляє український журналіст Віктор Вацко.

Рух вже веде переговори з Лаціо, який серйозно цікавиться 19-річним захисником. При цьому джерело зазначає, що поки що клуби далекі від компромісу.

Також Віктор Вацко заявив, що влітку 2023 року празька Славія пропонувала за Богдана Слюбика 2.5 мільйонів євро, але "жовто-чорні" відмовилася від продажу футболіста.

В цьому сезоні УПЛ Богдан Слюбик зіграв 16 матчів, відзначившись 2 забитими м'ячами.

Нагадаємо, 19-річний захисник Руха зацікавив кілька європейських клубів.