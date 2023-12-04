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Клюйверт розірвав контракт з Адана Демірспор

Клюйверт розірвав контракт з Адана Демірспор
Сьогодні 17:33 214 0
Клюйверт розірвав контракт з Адана Демірспор
#Патрік Клюйверт

Джерело - sport.ua.

Нідерландський фахівець Патрік Клюйверт більше не є головним тренером команди Адана Демірспор.

Про це повідомляє Voetbalzone.

Офіційно клуб поки не оголошував про відхід наставника, однак у Туреччині ЗМІ пишуть, що Клюйверт був звільнений за незадовільні результати, а в Нідерландах уточнюють – контракт між сторонами був розірваний за взаємною згодою, оскільки клуб та фахівець не виправдали очікувань від цієї співпраці.

Патрік Клюйверт очолив Адана Демірспор у липні цього року, підписавши контракт на два сезони. Під його керівництвом команда провела 20 матчів у всіх турнірах, у яких здобула 8 перемог при 6 нічиїх та 6 поразках.

На цей час займає 5 сходину у турнірній таблиці турецької Суперліги.

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