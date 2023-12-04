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Ексгравець Маріуполя загинув на війні з росією

Сьогодні 16:16 194 0
Ексгравець Маріуполя загинув на війні з росією

Джерело - Чемпіон.

На війні загинув колишній український футболіст, ексгравець Космоса (Павлоград), Металурга (Новомосковськ), Маріуполя, Торпедо (Запоріжжя), Сталі (Кам’янське) та Електрометалург-НЗФ (Нікополь) Віталій Залізняк.

Про це повідомляє телеграм-канал УАФ.

Залізняку було 50 років. Ексфутболіст був солдатом, навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки.

Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізничне, Віталій отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

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