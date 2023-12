Шеффілд Юнайтед звільнить головного тренера Гекінгботтома

Головний тренер Шеффілд Юнайтед Пол Гекінгботтом незабаром буде звільнений.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

Клуб пізніше підтвердить офіційно цю інформацію.

46-річний спеціаліст очолив команду у 2021 році. У минулому сезоні він вивів команду в АПЛ, зайнявши друге місце у Чемпіоншипі.

