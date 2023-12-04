Індзагі: Перемога над Наполі була демонстрацією сили Інтера

Джерело - Football Italia.

Інтер задоволений перемогою з рахунком 3:0 над Наполі в 14 турі Серії А.

Про це заявив головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі.

"Перший тайм почався добре, і гол Тюрама було скасовано через дуже маленький офсайд. Наполі є чемпіоном Італії, ми трохи ризикували, коли був шанс у Політано та Зоммер робив сейви, але хлопці заслужили це, і я обійняв кожного з них окремо. Це був наш п’ятий виїзний матч за останні шість ігор, третій за тиждень, і нам потрібна була така гра. Коли ми збільшили рахунок до 2:0, ми взяли повний контроль над грою. Такою перемогою в Неаполі ми задоволені, але ми також знаємо, що зараз лише 14-й тур і попереду дуже довгий шлях.

Мхітарян близький до продовження контракту з Інтером

Це була демонстрація сили, командного духу тих, хто вийшов у старті та тих, хто залишився на лаві запасних. Наприклад, ми втратили де Врея через 18 хвилин при тому, що раніше втратили ще двох захисників. Карлос Аугусто не грав у схемі з трьома захисниками пару років. Думаю, востаннє він це робив з Монцею Джованні Строппи у Серії В. Я не хотів зміщувати Маттео Дарміана з правого флангу, тому що з грузином було непросто. Я віддав перевагу Карлосу Аугусто, і він справді добре впорався", - сказав Індзагі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!