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Інтер розгромив Наполі, Рома закамбечила проти Сассуоло: результати матчів 14 туру Серії А

Результати матчів 14 туру італійської Серії А
Вчора 23:39 721 0
Інтер розгромив Наполі, Рома закамбечила проти Сассуоло: результати матчів 14 туру Серії А
#Болонья, #Інтер, #Лечче, #Наполі, #Рома, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 грудня, у 14-му турі італійської Серії А відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Італії - Серія А 
14 тур, 3 грудня

Лечче - Болонья 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Лікоянніс, 1:1 - 90+9 Пікколі (пен)

Удінезе - Верона 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 16 Кабаселе, 2:0 - 30 Лукка, 2:1 - 37 Джурич (пен), 2:2 - 61 Нгонге, 3:2 - 72 Лукка, 3:3 - 90+7 Анрі

Фіорентина - Салернітана  3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Бельтран (пен), 2:0 - 18 Соттіль, 3:0 - 56 Бонавентура

Сассуоло - Рома 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Енріке, 1:1 - 76 Дибала (пен), 

Наполі - Інтер 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Чалханоглу, 0:2 - 62 Барелла, 0:3 - 85 Тюрам

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