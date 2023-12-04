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Тер Штеген може перенести операцію на спині

Цього тижня ухвалюватимуть рішення щодо тер Штегена
Сьогодні 15:42 156 0
Тер Штеген може перенести операцію на спині
Фото: Getty Images
#Барселона, #Тер Штеген

Джерело - AS.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген досі має хронічний біль в попереку.

Про це повідомляє AS

Проблема виникла ще три тижні тому, коли футболіст повернувся з розташування збірної Німеччини. Голкіпер вже пропустив три матчі каталонців.

Цього тижня ухвалюватимуть рішення щодо тер Штегена. Перший варіант - зробити перерву на кілька тижнів, щоб спробувати дати болю зникнути природним шляхом, але з подальшим ризиком продовження дискомфорту.

Другий варіант - лікарі радять робити операцію. Це буде нескладне хірургічне втручання, щоб усунути тиск між хребцями. Термін відновлення становитиме від 4 до 6 тижнів.

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