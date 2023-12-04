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Визначився склад збірної України на Кубок світу в Гохфільцені

Богдан Цимбал та Денис Насико поїдуть на Кубок IBU
Сьогодні 10:35 200 0
Визначився склад збірної України на Кубок світу в Гохфільцені
#Дмитро Підручний

Джерело - Суспільне Спорт.

Чоловіча збірна України з біатлону оголосила склад на другий етап Кубка світу в Гохфільцені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У склад команди на Кубок світу увійшли Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний.

  Підручний: Перебуваю в доволі непоганій формі

Богдан Цимбал та Денис Насико поїдуть на Кубок IBU.

Етап Кубка світу відбудеться з 8 до 10 грудня.

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