Визначився склад збірної України на Кубок світу в Гохфільцені

Джерело - Суспільне Спорт.
Чоловіча збірна України з біатлону оголосила склад на другий етап Кубка світу в Гохфільцені.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У склад команди на Кубок світу увійшли Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний.
Підручний: Перебуваю в доволі непоганій формі
Богдан Цимбал та Денис Насико поїдуть на Кубок IBU.
Етап Кубка світу відбудеться з 8 до 10 грудня.
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