Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ здобув виїзну перемогу над Чорноморцем у межах 16-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 3 грудня
Чорноморець - ЛНЗ 1:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Хобленко, 1:1 - 75 Штогрин, 1:2 - 83 Наумець, 1:3 - 90+4 Олійник
Склади команд:
Чорноморець: Варакута, Путря,Салюк, Єрмаков, Брагару, Кузик, Васильєв (Хадіда, 90), Бадібанга, Шпорн, Штогрін, Ієде (Бойчук, 72)
Запас: Шевченко, Пірожок, Ситников, Гучек, Хадіда, Ухань
ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Ковальов, Муравський, Насонов, Бойко, Рибалка, Калюжний (Наумець, 65), Шестаков (Олійник, 90), Хобленко (Прядун, 65), Пасіч (Савін, 77)
Запас: Самойленко, Тарасенко, Хамелюк, Лопирьонок, Копил, Тищенко, Банада
Попередження: Муравський 16, Кузик 48, Хобленко 53, Бадібанга 86, Бойко 90+1
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