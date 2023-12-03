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Шахтар - Металіст 1925: стартові склади команд на матч УПЛ

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Сьогодні 16:18 244 0
Шахтар - Металіст 1925: стартові склади команд на матч УПЛ
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з харківським Металістом 1925 у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовим складом команди:

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Гочолейшвілі, Степаненко, Бондаренко, Криськів, Невертон, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Міроші, Лемкін, Козік, Ракицький, Педрінью, Назарина, Очеретько, Кащук, Кастільо, Егіналду, Келсі

Металіст 1925: Сидоренко, Євген Ткачук, Жичиков, Червак, Безуглий, Габелок, Арі, Мартинюк, Андрій Ткачук, Юсов, Борячук

Запасні: Мозіль, Потімков, Коваленко, Русин, Ременюк, Абдулла, Бичек, Дмитренко, Чирук, Сидоров

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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