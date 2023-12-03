Шахтар - Металіст 1925: стартові склади команд на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє з харківським Металістом 1925 у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовим складом команди:
Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Гочолейшвілі, Степаненко, Бондаренко, Криськів, Невертон, Зубков, Сікан
Запасні: Рудько, Міроші, Лемкін, Козік, Ракицький, Педрінью, Назарина, Очеретько, Кащук, Кастільо, Егіналду, Келсі
Металіст 1925: Сидоренко, Євген Ткачук, Жичиков, Червак, Безуглий, Габелок, Арі, Мартинюк, Андрій Ткачук, Юсов, Борячук
Запасні: Мозіль, Потімков, Коваленко, Русин, Ременюк, Абдулла, Бичек, Дмитренко, Чирук, Сидоров
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
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