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Де Дзербі коштуватиме Реалу 10 мільйонів євро

Брайтон хоче компенсацію
Сьогодні 14:55 224 0
Де Дзербі коштуватиме Реалу 10 мільйонів євро
#Реал Мадрид, #Роберто Де Дзербі

Джерело - xsport.ua.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі може покинути клуб улітку.

Про це повідомляє 90min.

Він цікавий Реалу. Мадридці шукають тренера на випадок відходу Карло Анчелотті.

Контракт Де Дзербі із чайками розрахований до 2026 року. Однак він може залишити команду за 10 мільйонів євро раніше. Така сума є у контракті тренера.

При цьому Брайтон хоче продовжити Де Дзербі. У клубі впевнені, що італієць залишиться.

Напередодні Лунін отримав другу найгіршу оцінку гравців основи Реала за матч із Гранадою.

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