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Ротань: Я тут, щоб наша молодь прогресувала

Тренер звертає увагу на прогрес молоді, а не результатах
Сьогодні 13:11 209 0
Ротань: Я тут, щоб наша молодь прогресувала
#Кривбас, #Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - ФК Кривбас.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань розчарований підсумком матчу з Кривбасом (1:2).

Про це заявив сам тренер.

"99 відсотків нашої команди дуже хотіли сьогодні перемогти, вони зараз спустошені. Вони заслуговували на перемогу. Але є таке поняття, як халатність. На жаль, такі поразки також трапляються у футболі.

Так, Кривбас програвав та хотів переломити хід матчу. Адже перемагає команда. І у Кривбасу вона є. Кривбас зараз лідер українського футболу. Ми також хочемо так перемагати. Але це повинні робити не тільки футболісти, а і тренери, персонал, керівництво. Усі разом.

У нас на 90 відсотків нова команда, яка складається з молодих футболістів. Це стратегія клубу. Тому я тут, і дуже хочу, аби наша молодь прогресувала. Якщо не брати результат, то вони стають сильніші з кожним днем. Вони набивають шишки. Щодо такого нашого турнірного становища, то це питання часу. Я в цьому впевнений", - сказав Ротань.

Олександрія продовжує залишатися у зоні перехідних матчів, на 13-у місці.

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