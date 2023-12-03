Ротань: Я тут, щоб наша молодь прогресувала

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань розчарований підсумком матчу з Кривбасом (1:2).

Про це заявив сам тренер.

"99 відсотків нашої команди дуже хотіли сьогодні перемогти, вони зараз спустошені. Вони заслуговували на перемогу. Але є таке поняття, як халатність. На жаль, такі поразки також трапляються у футболі.

Так, Кривбас програвав та хотів переломити хід матчу. Адже перемагає команда. І у Кривбасу вона є. Кривбас зараз лідер українського футболу. Ми також хочемо так перемагати. Але це повинні робити не тільки футболісти, а і тренери, персонал, керівництво. Усі разом.

У нас на 90 відсотків нова команда, яка складається з молодих футболістів. Це стратегія клубу. Тому я тут, і дуже хочу, аби наша молодь прогресувала. Якщо не брати результат, то вони стають сильніші з кожним днем. Вони набивають шишки. Щодо такого нашого турнірного становища, то це питання часу. Я в цьому впевнений", - сказав Ротань.