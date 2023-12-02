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Кривбас - Олександрія 2:1: огляд матчу

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Кривбас - Олександрія 2:1: огляд матчу
#Кривбас, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру УПЛ Кривбас вдома обіграв Олександрію.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 02 грудня

Кривбас - Олександрія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Шулянський, 1:1 - 78 Пое, 2:2 - 83 Бізімана

Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук, 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний, 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго, 8. Джихад Бізімана, 23. Хрвоє Іліч (11. Микита Татарков, 74), 21. Денис Кузик (97. Жан По, 74), 94. Максим Задерака (99. Віктор Блізніченко, 46), 27. Роман Дебелко (6. Клім Приходько, 64), 78. Олег Кожушко (80. Прінс Аду, 82).

Запасні: 30. Володимир Маханьков, 1. Богдан Хома, 18. Денис Устименко, 15. Данило Гончарук, 17. Владислав Семотюк, 2. Вʼячеслав Рябов, 14. Максим Луньов, 10. Дмитро Хомченовський,

Олександрія (Олександрія): 44. Георгій Єрмаков, 4. Антон Кравченко (к), 5. Роман Савченко, 8. Кирило Сігеєв, 10. Андрій Кулаков (88. Владислав Погорілий, 62), 11. Артем Шулянський (16. Богдан Білошевський, 46; 14. Артем Кулаковський, 88), 19. Родіон Плакса (24. Олександр Мартинюк, 73), 23. Джевані (7. Артур Микитишин, 61), 30. Юрій Копина, 55. Євгеній Смирний, 71. Денис Шостак.

Запасні: 1. Віктор Долгий, 77. Микита Шевченко, 12. Ернандес, 15. Андрій Андрейчук, 17. Ярослав Базаєв, 20. Данііл Ващенко, 33. Хуан Безерра.

Попередження: Джевані, 10. Родіон Плакса, 53. Георгій Єрмаков, 65. Владислав Погорілий, 76.

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