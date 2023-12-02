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Арсенал з асистом Зінченка переграв Вулвергемптон: результати 14 туру АПЛ

Результати 14 туру АПЛ
Сьогодні 19:04 182 0
Арсенал з асистом Зінченка переграв Вулвергемптон: результати 14 туру АПЛ
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 14-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

14 тур, 02 грудня

Арсенал - Вулвергемптон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Сака, 2:0 - 13 Едегор, 2:1 - 86 Кунья

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч та відзначився асистом.

Бернлі - Шеффілд Юнайтед 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Родрігес, 2:0 - 29 Ларсен, 3:0 - 73 Амдуні, 4:0 - 75 Колеошо, 5:0 - 81 Браунхілл

Брентфорд - Лутон 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Мопе, 2:0 - 56 Мі, 2:1 - 76 Браун, 3:1 - 82 Баптіст

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк розпочав матч у стартовому складі та був замінений на 70-й хвилині гри.

Сьогодні, відбудеться ще два матчі:

19:30 Ноттінгем - Евертон

22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед

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