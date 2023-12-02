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Дніпро-1 поступився Ворсклі у 16 турі УПЛ

Несподівана поразка СК Дніпро-1
Сьогодні 18:53 83 0
Дніпро-1 поступився Ворсклі у 16 турі УПЛ
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру УПЛ СК Дніпро-1 вдома поступився Ворсклі.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 02 грудня

СК Дніпро-1 - Ворскла 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 3 Лєднєв, 1:1 - 31 Челядін, 2:1 - 42 Родрігес

Дніпро-1: 1.Волинець, 3.Адамюк (42.Пасіч.61), 39.Сваток (кап), 5.Сарапій, 11.Мірошніченко, 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 22.Рубчинський, 17.Лєднєв (19.Вітіньо, 73), 9.Гуцуляк, 7.Філіппов.(34.Танчик, 61).

Запасні: 12.Кінарейкін, 33.Юрчук, 4.Пуріта, 6.Горін, 20.Горбунов, 26.Каплієнко, 28.Маркос Андре, 30.Кравець.

Ворскла: 7.Ісенко, 4.Пердута (кап), 6.Скляр, 10.Юрченко (9.Корнієнко, 74), 11.Степанюк, 18.Павлюк, 25.Якубу (29.Бацула, 90+4), 27.Крупський, 38.Челядін (74.Сантана,90+4), 50.Кане, 95.Феліпе.

Запасні: 61.Домолега, 71.Ященко, 5.Рамірес, 77.Толі, 40.Черниш, 99.Сердюк.

Попередження: Гуцуляк (38), Якубу (88).

Раніше Кривбас переграв Олександрію.

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